Jongen van 13 en zes andere verdachten opgepakt voor avondklokrellen Brabant

De politie heeft zeven verdachten opgepakt voor de avondklokrellen in Den Bosch en Eindhoven. Onder de opgepakten zijn twee tieners van 13 jaar en 15 jaar.

De 15-jarige jongen wordt verdacht van opruiing in Den Bosch, de 13-jarige jongen en de andere vijf worden verdacht van misdragingen in Eindhoven.

De rellen in Den Bosch waren op 25 januari en die in Eindhoven op 24 januari. In Den Bosch drongen tientallen in het zwart geklede relschoppers een supermarkt binnen en ook een elektronicawinkel en de Primera moesten het ontgelden.

In Eindhoven werd onder meer een auto van ProRail in brand gestoken bij het station. Daarna werd het station zelf doelwit van de demonstranten. Ze plunderden daar winkels en gooiden ruiten in.

Bij een van de verdachten uit Eindhoven is een auto in beslag genomen om mogelijk een deel van de schadevergoeding veilig te stellen, meldt Omroep Brabant.