VVD 'ongelooflijk trots'; D66: historische uitslag

De VVD heeft "ongelooflijk trots" gereageerd op de exitpoll van bureau Ipsos. Volgens het onderzoeksbureau Ipsos krijgt de VVD 35 zetels Tweede Kamerlid en campagneleider Sophie Hermans benadrukte dat de VVD voor de vierde keer op rij de grootste partij op rij de grootste partij wordt in de Tweede kamer. "Nederland spreekt zijn vertrouwen uit in Mark Rutte en in zijn aanpak van de crisis", zei ze. Hermans wilde niet vooruitlopen op de fomatie.

Bij D66, dat in grootte de tweede partij lijkt te worden, is de stemming uitgelaten. Kamerlid en campagneleider Sjoerdsma sprak van een historische uitslag en van "zilver met een gouden rand". Volgens hem heeft lijsttrekker Kaag heel Nederland in haar ban gebracht.

JA21 uitzinnig

Ook JA21-lijstterekker Eerdmans reageerde opgetogen. "We komen uit het niets binnen op drie; we hebben een flinke voet tussen de deur in de Tweede Kamer", zei hij. Bij nieuwkomer Volt was ronduit sprake van een ontlading. De partij lijkt in één klap van 0 naar 4 zetels te gaan.

Teleurstelling is er juist bij de SP. Die partij had op een beter resultaat gerekend dan de 8 zetels die de exitpoll weergeeft, een verlies van 6. CDA-staatssecretaris en campagneleider Knops noemde de exitpoll beduidend minder dan was gehoopt. "We waren goed zichtbaar en hebben ons verhaal kunnen vertellen." Maar hij erkende dat hij "zich wel eens beter heeft gevoeld".

ChristenUnie-minister Schouten zei dat het een heel andere campagne was dan normaal. Volgens haar heeft haar partij ook in het kabinet zijn idealen kunnen houden, zonder weg te lopen voor verantwoordelijkheid. Ook zij wilde niet speculeren wat de voorlopige cijfers zeggen over de formatie.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er praktisch geen grote bijeenkomsten met veel politici.

Vrijwel iedereen benadrukte dat het nog maar om een exitpoll gaat. Volgens is Ipsos die vanwege het stemmen per brief en het feit dat er drie dagen gestemd kon worden iets minder nauwkeurig dan bij vorige verkiezingen.