Rusland roept ambassadeur terug om rapport over inmenging presidentsverkiezingen VS

Rusland heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten teruggeroepen voor overleg na aantijgingen van inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Inlichtingendiensten in de VS schreven in een rapport dat vandaag naar buiten kwam dat de Russische president Poetin hoogstpersoonlijk toestemming heeft gegeven voor het zwartmaken van toenmalig presidentskandidaat Biden.

In een interview met nieuwszender ABC liet Biden weten dat Poetin "een prijs zal betalen" voor deze veronderstelde inmenging. Hij gaf niet aan met welke tegenreactie de VS zal komen. "Dat zie je binnenkort wel", zei de president daarover. Desondanks stelt Biden dat hij en Poetin elkaar goed begrijpen en samen een lange geschiedenis hebben.

Biden zegt dat hij de kwestie heeft aangekaart in een telefoongesprek met de Russische president.

Nieuwe sancties

Het Kremlin heeft alle beschuldigingen als ongefundeerd en ongegrond bestempeld. Poetins perschef Dimitri Peskov zegt dat Washington de claims de wereld heeft in geholpen om nieuwe sancties tegen Rusland te kunnen instellen.

Moskou benadrukt niet uit te zijn op een conflict met de VS. Het terugroepen van de ambassadeur in de VS zou bedoeld zijn voor een algemeen overleg over de betrekkingen met Washington, schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. "De symbolische mijlpaal van 100 dagen presidentschap komt eraan en daarom is het goed om te bespreken hoe de banden kunnen worden hersteld."

Nepnieuws, geen cyberaanvallen

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten probeerden de Russen via tussenpersonen nepnieuws en misleidende boodschappen over Biden te verspreiden. Het was de bedoeling dat het campagneteam van toenmalig president Trump en Amerikaanse media deze berichten zouden overnemen.

In het inlichtingenrapport staat dat er geen bewijzen zijn gevonden dat de Russische diensten met cyberaanvallen op stemcomputers de verkiezingen probeerden te beïnvloeden, zoals bij de campagne in 2016 wel werd aangetoond.

Ondertussen voerde ook Iran een beïnvloedingscampagne uit, maar dan juist met de bedoeling om de positie van Trump te laten wankelen, zo schrijven de diensten. Democratische stemmers kregen bijvoorbeeld bedreigingen toegezonden die afkomstig leken te zijn van extreemrechtse groeperingen als de Proud Boys, die gelieerd zijn aan Trump. Daarmee wilden de Iraniërs verdeeldheid zaaien in de VS.