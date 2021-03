Tweede coronagolf in Brazilië: ‘In twaalf dagen verloor ik drie familieleden’

De tweede golf komt keihard aan in Brazilië: de afgelopen 24 uur werden maar liefst 2798 nieuwe coronadoden geregistreerd. Een nieuw record. Brazilië is na de VS koploper coronadoden: in totaal zijn er nu 282.400 geregistreerd.

"Mijn zus overleed op 27 februari aan de gevolgen van covid. Een week later stierf mijn moeder, en vier dagen daarna mijn vader." Julio Cézar Henrique Araújo uit Osasco, een voorstad van São Paulo, verloor in twaalf dagen een groot deel van zijn familie.

"Toen mijn zus overleed, lag mijn moeder al op de intensive care", vertelt hij. "We konden niet meer met haar communiceren. Ze heeft nooit geweten dat haar dochter was overleden." Zijn vader kreeg het wel te horen. "Hij was al ziek, maar lag nog thuis op bed. Het nieuws verpletterde hem. Ik denk dat hij toen begon te sterven."

Toen de 78-jarige vader van Cézar uiteindelijk moest worden opgenomen, kreeg de familie te horen dat er geen plek meer was. "Je vader redt het niet", zeiden ze. "We kunnen hem geen IC-plek geven, want die hebben we nodig voor personen met betere overlevingskansen."

Het illustreert de kritieke toestand van veel ziekenhuizen in Brazilië. Zelfs in de grootste stad van het land, São Paulo, is ruim negentig procent van de beschikbare IC-capaciteit inmiddels bezet. Op veel plaatsen in het land wankelt de zorg.

"Pap overleed zonder te weten dat zijn vrouw hem al was voorgegaan. Dat nieuws hebben we hem bespaard", verzucht Cézar met tranen in zijn ogen.

Uitvaartverzorger Geraldo verwijt de regering de vele coronadoden. "Ze zijn moordenaars":