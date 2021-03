Belgisch moordenaarskoppel krijgt 30 en 24 jaar celstraf na jarenlange vlucht

Een Belgisch stel is veroordeeld tot 30 en 24 jaar gevangenisstraf vanwege de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell in 1996 in de Belgische kustplaats De Haan.

De veroordeling valt lager uit dan de eis van de openbaar aanklager. Die was levenslang voor de 54-jarige Jean-Claude Lacote en 30 jaar cel voor de 57-jarige Hilde Van Acker. "Hun ijzingwekkende koelbloedigheid en de doodsangst die Marcus Mitchell moet hebben doorstaan, eist de zwaarste bestraffing. Ook al dateert de moord van 25 jaar geleden", zei de aanklager.

De jury oordeelde gisteren unaniem dat de ex-partners Jean-Claude Locate en Hilde van Acker de moordenaars zijn van Marcus Mitchell. De Britse zakenman werd in 1996 doodgeschoten in de duinen bij De Haan, vermoedelijk omdat hij erachter was gekomen dat het koppel hem voor 300.000 pond had opgelicht.

Het jury-oordeel werd onderbouwd door telefoongegevens, getuigen, onderzoek naar het wapen en het feit dat Mitchell was opgelicht door het stel. Vandaag werd de strafmaat in de moordzaak bekend.

Luxe leven

Vlak na de moord werd het tweetal gearresteerd, maar toen ze enkele maanden later vrijkwamen, vluchtten ze naar het buitenland. In de ruim 20 jaar dat justitie en politie naar hen op zoek waren, werden ze gezien in de Verenigde Staten, Canada, Brazilië en Zuid-Afrika.

Daar zouden ze talloze mensen voor miljoenen euro's hebben opgelicht en een luxe leven hebben geleid. Ook wisten ze uit een zwaarbewaakte gevangenis in Zuid-Afrika te ontsnappen. In 2019 werden Lacote en Van Acker opgepakt in Ivoorkust.

Van Acker kwam ook terecht op de lijst van meest gezochte vrouwelijke criminelen van Europol.