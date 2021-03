Predikaat 'Echt Rotterdams Erfgoed' moet toekomst 98-jarige camping veiligstellen

De manier waarop er wordt gerecreëerd op het park, is volgens hem nog steeds hetzelfde als vroeger. "Rijnmonders gaan ieder weekend of elke vakantie naar deze plek in Hoek van Holland. Daar vinden ze iets wat ze in de stad niet vinden: een gevoel van vrijheid of ontspanning." Bruijns wijst op de houten huisjes op het recreatieoord. "In Hoek van Holland is een eigen cultuurtje ontstaan."

Tot op de dag van vandaag is deze plek erg populair, vertelt Bruijns. "De prijzen voor een huisje zijn wel hoger geworden, maar er is bijna geen huisje meer beschikbaar. Er is nooit echt betaalde reclame voor het park gemaakt. Toch is het vol. Dat het op deze manier gaat, heeft ook geleid tot het ontstaan van dit park."

Identieke bungalows

Maar er hangen dus donkere wolken boven het recreatieoord. De gemeente Rotterdam wil het park en de grond verkopen. "Als dat gebeurt, dan hebben we een probleem. De landelijke trend is dat vakantieparken worden opgekocht door grote marktpartijen. Die doen beloften aan gemeenten en recreanten, maar in de praktijk is dat heel anders", zegt Bruijns. Volgens hem komen er dan "identieke bungalows op het park voor een andere doelgroep".

Bruijns vreest dat een stukje historie zal verdwijnen als het park wordt verkocht. "Het is één van de oudste vakantieparken van Nederland. Zo niet het oudste. Het recreëren in een houten huisje is in Hoek van Holland ongeveer uitgevonden. Het recreatieoord is verweven met de Rotterdamse geschiedenis."

Strontziek

Acteur John Buijsman is één van de vele Rotterdammers met een huisje op het park. Toen hij hoorde van de plannen van de gemeente stapte hij in de rol van het typetje 010Sherriff, een man die opstaat tegen onrecht. "Ik ben boos. Het lijkt wel of Rotterdam zijn sociale hart een beetje aan het kwijtraken is. En daar word ik strontziek van."

Kijk hieronder naar de reportage over 010Sherriff op Recreatieoord Hoek van Holland. De tekst gaat verder onder de video: