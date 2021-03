Vereniging gemeenten haalt site opkomstuitslag.nl offline na lekken uitslagen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de website opkomstuitslag.nl offline gehaald. In de broncode van de site (de taal waarin die is geprogrammeerd) konden van vier steden naast opkomstcijfers ook al uitslagen per partij, in aantallen en in percentages worden gevonden. Een gebruiker van het forum van techsite Tweakers ontdekte dit.

Een woordvoerder van VNG laat weten dat de site uit voorzorg direct offline is gezet. "We zijn nu aan het controleren wat er precies aan de hand is." Het publiceren van uitslagen mag wettelijk pas vanaf vanavond 21.00 uur. Op die manier kunnen mensen die nog gaan stemmen niet beïnvloed worden door stemmen die al zijn uitgebracht.

Briefstemmen

Het gaat om data van de steden Groningen, Nijmegen, Den Haag en Eindhoven. Het lijkt er volgens Tweakers niet op dat het gaat om uitslagen van alle stembureaus in die steden, omdat de aantallen per gemeente sterk verschillen.

Zo waren er uit Nijmegen bijna 2500 stemmen te vinden, maar uit Den Haag 147. Het zou volgens de site kunnen gaan om briefstemmen, die worden al vanaf vanochtend 07.30 uur geteld. Dat is dit jaar voor het eerst, vanwege de coronamaatregelen.

De VNG-woordvoerder kon nog niet zeggen of het inderdaad gaat om al getelde stemmen. "Dat is een van de dingen die we nu aan het uitzoeken zijn."

De site opkomstenuitslag.nl maakt gebruik van de StembureauApp. Deze app is bij meer dan tien verkiezingen ingezet en op dit moment gebruiken zestien gemeenten die app als ondersteuning bij het tellen van de stemmen.