Grote brand in loods met caravans en auto's in Vessem, veel zwarte rook

In een loods in het Brabantse Vessem is een grote brand uitgebroken. Dat gebeurde iets na 13.00 uur. Meerdere eenheden helpen bij het blussen.

Volgens de brandweer staan er caravans, tractoren en auto's in de schuur opgeslagen, meldt Omroep Brabant. Het zou gaan om een loods bij een boomkwekerij.

De hulpdiensten beschouwen de schuur als verloren. Ze proberen nu de naastgelegen woning te redden. Daarbij maakt de brandweer gebruik van een hoogwerker.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Voor de omgeving is een NL-Alert afgegeven door de zwarte rook die vrijkomt bij de brand. Omwonenden worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten.