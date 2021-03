In Gelderland doodgereden wolvin had acht welpen in buik

De wolvin die eerder deze maand tussen Arnhem en Ede is doodgereden, had acht welpjes in haar buik. Dat is uit sectie gebleken.

De zwangerschap was pril, meldt organisatie Bij12 aan Omroep Gelderland. Bij12 doet onderzoek naar wolven in Nederland in opdracht van de provincies.

De wolvin werd op 6 maart aangereden door een echtpaar in een auto op de N224. Het dier stak daar de weg over. Waarschijnlijk gaat het om een wolf die in 2019 is geboren in de roedel van de Noord-Veluwe.

Vier à vijf welpen

Volgens Bij12 zouden niet alle acht de welpen geboren worden. Tijdens de zwangerschap redt een deel van de embryo's het vaak niet. Ook vlak na de geboorte is de kans op overlijden groot. Meestal verlaten zo'n vier à vijf welpen levend het hol.

Uit de sectie die door de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is verricht, blijkt verder dat het dier jongvolwassen was, een zeer goede conditie had, 35,5 kilo woog en 156 centimeter in lengte was. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over de precieze identiteit van de wolvin. Die resultaten worden in juni verwacht.