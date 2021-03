Ontvoerde bemanning Nederlands schip 'maakt het goed'

Het gaat naar omstandigheden goed met de vijftien bemanningsleden van een Nederlands schip die eerder deze maand voor de kust van het West-Afrikaanse Benin werden ontvoerd.

"Er is contact gelegd met de bemanning van de tanker Davide B. Alle vijftien bemanningsleden zijn bij elkaar en maken het goed onder moeilijke omstandigheden", stelt het bedrijf De Poli Tankers uit Barendrecht in een verklaring. Het nieuws is ook overgebracht aan de familieleden van de bemanning.

De bemanningsleden zijn afkomstig uit de Filipijnen, Rusland en twee Baltische staten. Het bedrijf zegt "al het mogelijke te doen om de bemanning vrij te krijgen", zonder verdere informatie te verstrekken om de veiligheid van de bemanning niet in gevaar te brengen.

Op het schip bleven zes bemanningsleden achter. Het schip is inmiddels onder escorte onderweg naar een veilige haven.

Vermoedelijk losgeld geëist

De olietanker voer onder de vlag van Malta, maar wordt beheerd door het bedrijf De Poli Tankers uit Barendrecht. Het schip was onderweg van de Letse hoofdstad Riga naar Lagos in Nigeria. De overval was op bijna 340 kilometer uit de kust van Benin. De ontvoerders hebben de bemanningsleden vermoedelijk naar een van de nabijgelegen landen gebracht om vervolgens losgeld te eisen.

In de Golf van Guinee vinden steeds vaker overvallen of kapingen plaats. Afgelopen september vielen piraten nog een Gronings schip aan en ontvoerden twee bemanningsleden. In januari viel een dode bij een aanval op een containerschip, de overige bemanningsleden werden ontvoerd en na enkele weken vrijgelaten.