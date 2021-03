Minister De Jonge in quarantaine na melding corona-app

Het is vandaag niet de dag van Hugo de Jonge. De demissionair minister van Volksgezondheid moet in thuisquarantaine omdat hij mogelijk in contact is geweest met iemand met corona. Dat bleek uit een melding die hij kreeg van de CoronaMelder-app.

"Gelukkig heb ik geen klachten", schrijft hij op Twitter. "Ik ga in quarantaine en werk door vanuit huis. Zaterdag zal ik een test doen (of eerder als ik toch klachten krijg)." Mits die test negatief is, lijkt het dus geen consequenties te hebben voor de coronapersconferentie van aanstaande dinsdag.

Verkeerde gepakt

Eerder op de ochtend werd De Jonge naar huis gestuurd bij een stembureau in Rotterdam, omdat hij een ongeldig identiteitsbewijs bij zich had. "Zijn paspoort was verlopen, de gaten waren er al in gestampt", lichtte de voorzitter van het stembureau bij de Kuip toe.

De Jonge moest daarom weer naar huis om een geldig identiteitsbewijs op te halen. Een half uur later bracht de CDA-minister alsnog zijn stem uit. "We hebben die dingen in een bak liggen, het was nogal laat gisterenavond, ik heb de verkeerde gepakt", liet hij weten.

Demissionair minister De Jonge stemde vanuit zijn auto: