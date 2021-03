Ver van Den Haag: 'Oost-Groningen blijft altijd een wingewest'

Margaret Kaaijk (63) woont met haar man en vier Hongaarse herdershonden aan het kanaal in Nieuwe Pekela. Zij stemde twee jaar geleden, bij de Provinciale Statenverkiezingen, nog op Forum voor Democratie. Maar nu niet meer, daarvoor is Thierry Baudet zich "te raar gaan gedragen", zegt ze.

In plaats daarvan wordt het nu de PVV. Meer precies stemt zij vandaag op een van de PVV'ers die zich extra inzetten voor dierenrechten. Dion Graus, of de nummer 21 van de lijst Chris Jansen. "Die vecht als Statenlid in Flevoland tegen wat er allemaal voor ellendigs gebeurt met de grote grazers in de Oostvaardersplassen."

Zij was niet verbaasd dat zoveel Pekelders bij de vorige Kamerverkiezingen voor de PVV kozen. "Vroeger stemde men vaak communistisch in deze streek, dat was in feite al een proteststem. En er is in de tussentijd weinig veranderd; het gevoel is hier sterk dat Oost-Groningen altijd een wingewest zal blijven. In vorige eeuwen werd er hier op grote schaal turf gestoken, later profiteerde de rest van het land van het Groningse gas met alle gevolgen van dien. En nu zie je hier in de omgeving overal windmolens en zonneparken komen. Vooral hier, veel meer dan in het westen."