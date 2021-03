Uber geeft alle Britse chauffeurs definitief minimumloon en vakantiegeld

Uber gaat vanaf morgen de 70.000 chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk definitief behandelen als 'workers'. Dat houdt in dat ze voortaan recht hebben op minimumloon en vakantiegeld en ze worden ingeschreven in een pensioenregeling.

Een maand geleden oordeelde het Britse hooggerechtshof dat chauffeurs van Uber geen zelfstandigen zijn. Ze moeten worden behandeld als 'workers', een Britse arbeidsverhouding die tussen zelfstandigen en werknemers in ligt.

Tot nu toe werden chauffeurs gezien als zelfstandigen, waardoor ze volgens de wet minder rechten hebben. Uber wordt min of meer gedwongen dat te veranderen door de rechterlijke uitspraak. Het bedrijf stelde een maand geleden nog dat de uitspraak alleen gold voor een kleine groep, maar gaat nu toch alle Britse chauffeurs anders behandelen.

Afgelopen december daagde vakbond FNV de Nederlandse tak van Uber om dezelfde reden voor de rechter. Die zaak loopt nog.