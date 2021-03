VNG: 60 tot 70 procent van verkeerde poststemmen kan alsnog worden geopend

Ongeveer 60 tot 70 procent van de gisteren terzijde geschoven briefstemmen, kan alsnog worden meegenomen in de telling morgen. Dat blijkt volgens Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda en woordvoerder verkiezingen namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), uit een eerste inventarisatie onder gemeenten.

Dat kan door de gewijzigde regels rond het stemmen per post, die vanmorgen werden aangekondigd door demissionair minister Ollongren. 30 tot 40 procent van de gevallen kan ondanks de gewijzigde regels alsnog niet worden meegenomen. "Er zijn mensen die bijvoorbeeld een stempas hebben ingeleverd zonder stembiljet", zegt Verhoeve. Anderen hebben vergeten de stempas bij te voegen. Het gaat dan naar schatting om enkele tienduizenden stemmen.

Landelijk werd gisteren 7 tot 8 procent van de briefstemmen niet meegenomen vanwege vormfouten. "In sommige gemeenten ging het om 10 procent. We schatten dat dat 3 à 4 procent gaat worden. Dat is nog steeds hoog, maar een stuk acceptabeler dan gisteren", zegt Verhoeve.

Wat ging er mis?

Om per post te kunnen stemmen, kregen 70-plussers meerdere documenten thuisgestuurd: een stembiljet, een speciale envelop voor dat stembiljet, een stempas, een geadresseerde retourenvelop en een handleiding.

De kiezers moesten hun ingevulde stembiljet in de bijbehorende envelop stoppen (de 'binnenste' envelop) en die, samen met hun stempas opsturen in de retourenvelop (de 'buitenste' envelop). Maar sommige 70-plussers hebben het onderscheid tussen de 'binnenste' en 'buitenste' envelop niet aangehouden en zowel hun stempas als hun stembiljet in de binnenste envelop gedaan.

Stembureaumedewerkers hadden de instructie gekregen dat ze de binnenste envelop dan niet mochten openmaken. "De gedachte daarachter is dat het stemgeheim geborgd moet zijn, vandaar die tweede envelop die dichtgeplakt wordt", zei demissionair minister Ollongren daar vandaag over. "Dat is best wel logisch, maar tegelijkertijd heeft toch niet iedereen die instructie goed opgevolgd."