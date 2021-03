Loods met valse merkkleding ontdekt in Tiel

De politie heeft op een bedrijventerrein in Tiel een loods ontdekt met valse merkkleding.

Er lagen grote partijen broeken, shirts, jassen en zonnebrillen van dure merken, die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn.

De politie kwam de opslag aan de Polderweg op het spoor door een anonieme tip, meldt Omroep Gelderland. Toen agenten de loods binnenvielen, stuitten ze op kratten en dozen waar de kleding met de nepmerken in zat.

Alles is in beslag genomen en wordt vernietigd. Er is nog niemand aangehouden.