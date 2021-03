Levende zeepaardjes aangespoeld op strand Bergen aan Zee

Door het stormachtige weer van de afgelopen dagen zijn er zeepaardjes aangespoeld op het strand tussen Bergen en Schoorl. Een deel leeft nog en is opgevangen in een aquarium.

De vissen zijn gevonden door een boswachter en zijn vriendin terwijl ze een wandeling maakten over het strand. "Ik heb altijd zo'n hondenpoepzakje mee", zegt Lucette Proot tegen NH Nieuws. "Zeewater erin en toen hebben we ze meegenomen." In totaal hebben ze drie levende zeepaardjes gevonden.

De twee hebben de vissen naar een kennis gebracht met een groot zoutwateraquarium. "Daarin zwemt ook al een ander zeepaardje dat we eerder hebben gevonden. Dus die kon wel wat gezelschap gebruiken", zegt boswachter Luc Knijnsberg. "Wie weet komen er nu ook nog kleine zeepaardjes. In ieder geval weet ik zeker dat er goed voor ze wordt gezorgd."

Twee soorten in de Noordzee

Volgens de boswachter is terugzetten in de zee geen optie. "Het zijn geen goede zwemmers en ze kunnen zich hier op de zandbodem nergens aan vastgrijpen met hun staart. Dan spoelen ze zo weer aan."

In de Noordzee komen twee soorten zeepaardjes voor; het kortsnuitzeepaardje en het langsnuitzeepaardje. Met stormachtig weer belanden de vissen vaker op het strand. Vooral op de Waddeneilanden.