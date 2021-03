Israëlische archeologen ontdekken weer tientallen Dode Zeerollen

Er zijn weer tientallen Dode Zeerollen ontdekt. Israëlische archeologen vonden ze in een grot in de Woestijn van Judea, die voor het grootste deel op de Westelijke Jordaanoever ligt en voor een klein deel in Israël. Het is onduidelijk waar ze precies zijn gevonden.

Het is voor het eerst in zestig jaar dat er weer Dode Zeerollen zijn ontdekt.

De rollen zijn volgens de Israëlische autoriteiten zo'n 1900 jaar geleden in de grot verstopt en hebben daar al die tijd gelegen. Er staan Griekse teksten op.

Belangrijk voor onderzoek

De eerste Dode Zeerollen werden zeventig jaar geleden ontdekt in grotten bij Qumran, op de Westelijke Jordaanoever.

Het zijn geschriften in het Hebreeuws, Aramees en Grieks, van 250 voor tot 50 na Christus. Onder de honderden documenten zijn de oudste fragmenten van sommige bijbelboeken. De vondst is van groot belang voor het onderzoek naar de tekstoverlevering van het Oude Testament.

Sinds de vondst van de eerste Dode Zeerollen zoeken Israëlische archeologen naar meer rollen om te voorkomen dat ze geplunderd worden.

Twee jaar geleden lukte het onderzoekers om teksten leesbaar te maken op documenten die eerder blanco leken. Met speciale infraroodtechnieken werd vervaagde inkt op de Dode Zeerollen weer zichtbaar.