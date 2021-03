Politie doet onderzoek naar melding van vuurwapen in trein

In een trein bij Koog aan de Zaan is mogelijk iemand met een vuurwapen aan boord. De politie heeft een melding gekregen van een conflict in de trein. Het is volgens een politiewoordvoerder niet duidelijk of er daadwerkelijk een wapen is gebruikt.

De trein wordt leeggehaald. Niet duidelijk is of iemand gewond is geraakt en ook over eventuele aanhoudingen is niets bekend, zegt de politiewoordvoerder.

De NS meldt dat er tussen Zaandam en Wormerveer geen treinen rijden door inzet van hulpdiensten.