President van Tanzania al twee weken niet in openbaar gezien

President John Magufuli van Tanzania is al ruim twee weken niet meer in het openbaar gezien. De populistische leider, die bekendstaat als iemand die veel coronamaatregelen maar overdreven vindt, is normaal gesproken niet van de staatstelevisie weg te slaan. Maar sinds 27 februari is hij niet meer op de tv verschenen, en ook bij publieke bijeenkomsten is de president niet meer geweest.

Bij Tanzanianen gaat het gerucht dat Magufuli door het coronavirus is getroffen en ernstig ziek is. Vicepresident Samia Suluhu probeerde gisteren de onrust in het land te bedaren. Het Oost-Afrikaanse land is veilig, zei ze op een bijeenkomst, maar over de toestand van de president werd nauwelijks iets gezegd.

"Het is normaal dat een mens op de proef wordt gesteld, vaak door verkoudheid en griep, of wat dan ook", zei ze. "Het is een belangrijke tijd voor Tanzanianen om verenigd te blijven. En het is niet het moment om te luisteren naar informatie van buiten, die ons in verwarring zal brengen of verdeeldheid zal zaaien."

Arrestaties

Toch lijkt het erop dat de situatie rond de 61-jarige president de autoriteiten nerveus maakt. De politie heeft de afgelopen dagen vier mensen opgepakt voor het verspreiden van "geruchten op sociale media", meldt de BBC.

Vorige week stelde premier Majaliwa nog dat het prima ging met Magufuli en dat hij druk was. De premier noemde de geruchten over de toestand van de president "haat" van Tanzanianen in het buitenland. Die uitleg haalde weinig uit bij de Tanzaniaanse bevolking.

Oppositieleider Tundu Lissu, die in oktober de verkiezingen verloor van Magufuli en in België in ballingschap leeft, claimde echter op sociale media dat de president er slecht aan toe is. Hij zou eerst naar een privéziekenhuis in Kenia zijn gebracht vanwege zijn coronabesmetting, en in coma naar India zijn gebracht voor verdere behandeling.

Ergernis bij de WHO

De houding van Tanzania heeft geleid tot veel frustratie bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Het land stopte in mei vorig jaar met het bijhouden van data rondom het coronavirus. Toen stond de teller op 509 besmettingen en 21 sterfgevallen. De Amerikaanse ambassade in Tanzania luidde eerder de noodklok, uit vrees dat gezondheidsinstellingen het aantal besmettingen niet meer aankunnen.

Voormalig scheikundeleraar Magufuli liet eerder weten niets te zien in coronatests, verzette zich tegen afstand houden en het dragen van mondkapjes en noemde vaccins "een westerse samenzwering om de rijkdom van Afrika af te nemen". Hij zei dat hij geloofde dat Tanzania zou worden beschermd door God en middelen als het inhaleren van stoom.