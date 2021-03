Massale protesten in Australië tegen intimidatie en seksueel geweld in politiek

'Genoeg is genoeg': dat is het motto van de tienduizenden betogers die vandaag de straat op gingen in Australië. In het hele land waren grote demonstraties tegen seksueel geweld tegen vrouwen en genderongelijkheid binnen de politiek. Onder meer de steden Canberra, Brisbane, Melbourne en Sydney, maar ook kleinere plattelandssteden stroomden vol met betogers. De organisatoren spreken van de 'grootste opstand van vrouwen ooit' in Australië.

Naar schatting waren er zo'n 100.000 betogers op de been. Ze maken zich grote zorgen over een onveilige werkcultuur voor vrouwen in het parlement. "Er zijn veel verhalen dat dat een vrouwonvriendelijke plek is en dat er binnen de politiek weinig ruimte is voor vrouwen. Als er dingen gebeuren, worden ze vaak niet gesteund", vertelt correspondent Meike Wijers.

Onlangs zijn er twee nieuwe verhalen naar buiten gekomen over misbruik. "Die hebben de discussie over seksuele intimidatie en misbruik, die al langere tijd speelt, opnieuw aangezwengeld", zegt Wijers. "Het is een opeenstapeling van incidenten en voor de vrouwen is de maat nu vol."

Verkrachting

Het eerste verhaal gaat over Christian Porter, de 51-jarige procureur-generaal die wordt beschuldigd van verkrachting van een 16-jarige studente in 1988. Porter, voormalig minister van Sociale Zaken, spreekt de aantijgingen tegen. Hij heeft ABC News, de omroep die het nieuws naar buiten bracht, aangeklaagd voor laster. De vrouw die Porter aanklaagde heeft vorig jaar een einde gemaakt aan haar leven.

Dan is er nog het verhaal van Brittany Higgins, een voormalig politiek adviseur van de Liberal Party of Australia. Vorige maand maakte zij bekend dat ze in 2019 is verkracht door een ander staflid. Ze had het verteld aan de minister waar ze voor werkte, Linda Reynolds, maar voelde zich niet gesteund. Ook had ze het gevoel voor haar baan te moeten vrezen.

Higgins was bij de demonstratie in de hoofdstad Canberra en sprak de menigte toe. "We zijn hier allemaal, niet omdat we hier willen zijn, maar omdat we hier moeten zijn. Het systeem is fundamenteel kapot", zei ze. Daar voegde ze aan toe: "Ik heb mijn verhaal verteld omdat ik anders medeplichtig zou zijn. Ik heb het gedaan in de hoop om andere vrouwen te beschermen."

Bekijk in onderstaande video onder meer hoe Higgins vertelde over de moeilijke tijd na de verkrachting: