Verdachten opnieuw opgepakt voor moord op Belgische zakenman

Twee mannen uit Den Haag zijn vorige week opnieuw aangehouden voor de moord in 2017 op een Belgische zakenman in Spijkenisse.

De aanhoudingen gebeurden in de gevangenis, meldt Rijnmond. De twee zaten al vast vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij andere misdrijven gepleegd door leden van motorclub Caloh Wagoh.

Het gaat om de Haagse president van Caloh Wagoh, de 43-jarige Marciano M., en de 34-jarige Errol van M. Ze werden in april ook al aangehouden voor dezelfde moord.

Zeecontainers

De Belgische zakenman Stefaan Bogaerts werd in 2017 doodgeschoten bij een café in Spijkenisse waar vaak Caloh Wagoh-leden bij elkaar kwamen. Hij verkocht zeecontainers, maar bleek schulden te hebben en was mogelijk betrokken geraakt bij drugshandel.

Het OM zegt de twee mannen opnieuw te hebben aangehouden op basis van nieuwe getuigenverklaringen.