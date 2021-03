Oscarnominaties: recordaantal gekleurde acteurs en voor het eerst twee regisseuses

Voor de komende Oscaruitreiking zijn voor het eerst twee vrouwen genomineerd in de categorie Beste regie. Het zijn Chloé Zhao voor Nomadland en Emerald Fennell voor haar film Promising Young Woman. Verder gingen negen van de twintig nominaties voor acteerprestaties naar niet-witte acteurs en actrices en dat is het hoogste aantal ooit.

De Indiase actrice Priyanka Chopra en haar Amerikaanse man en vakgenoot Nick Jonas maakten via een livestream bekend wie er genomineerd zijn voor de prijzen, die op 25 april worden uitgereikt. De meeste nominaties waren voor Mank, over de totstandkoming van filmklassieker Citizen Kane. De Netflix-film werd genomineerd in tien categorieën, waaronder die voor beste mannelijke hoofdrol, beste vrouwelijke bijrol en beste film.

Andere genomineerden in de categorie Beste film zijn The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal en The Trial of the Chicago 7.

Regienominaties

Dat twee vrouwen zijn genomineerd voor Beste regie word gezien als een doorbraak, omdat in de bijna honderdjarige geschiedenis van de Oscars in totaal slechts vijf vrouwen hiervoor een nominatie kregen. Zhao is ook de eerste vrouw van Aziatische afkomst die in deze categorie is genomineerd.

Lee Isaac Chung (Minari), David Fincher (Mank) en Thomas Vinterberg (Another Round) kregen de andere nominaties voor Beste regie.

#OscarsSoWhite

Ook voor niet-witte acteurs en actrices is er sprake van een recordaantal Oscarnominaties. Vijf jaar geleden was er met de hashtag #OscarsSoWhite nog veel kritiek, omdat de onderscheidingen vooral gingen naar witte acteurs, regisseurs, producenten en andere betrokkenen in de filmindustrie. Hierna nam de organisatie van de Academy Awards maatregelen voor meer diversiteit.

Ook de vorig jaar overleden Black Panther-acteur Chadwick Boseman is genomineerd, voor zijn hoofdrol in Ma Rainey's Black Bottom. Andere nominaties in deze categorie zijn Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) en Steven Yeun (Minari).

In de categorie Beste vrouwelijke hoofdrol gingen de nominaties naar Carey Mulligan (Promising Young Woman), Frances McDormand (Nomadland), Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) en Andra Day (The United States vs. Billie Holiday).

Producties van Netflix werden in totaal 35 keer genomineerd. De streamingdienst kreeg de nominaties voor tien verschillende films en series.