Na proces van 40 jaar betaalt Vijfheerenlanden 92 miljoen aan betonbedrijf

De gemeente Vijfheerenlanden gaat niet in cassatie bij de Hoge Raad in de zaak tegen Niemans Beton en betaalt het bedrijf 92 miljoen euro. Daarmee is een eind gekomen aan een ruim veertig jaar durende rechtszaak, meldt RTV Utrecht.

Begin jaren 70 ging de gemeente, toen nog Vianen, in de fout bij een deal over een grondruil. Het bedrijf zou door de ruil een naastgelegen stuk grond krijgen voor de bouw van een nieuwe, grote fabriek, maar de gemeente trok zich enkele jaren na de deal terug.

Het bedrijf was toen al deels begonnen met de bouw. Uiteindelijk kreeg het bedrijf de grond pas in 1982 in handen. Maar al die jaren kon het bedrijf op die plek niet uitbreiden en liep veel inkomsten mis. Het bedrijf stapte daarop naar de rechter.

Tientallen miljoenen

In december vorig jaar - meer dan veertig jaar na de start van de zaak - oordeelde de rechter dat de gemeente het bedrijf 92 miljoen euro schuldig is voor misgelopen inkomsten, rente en juridische kosten. Van dat bedrag is 40 miljoen al betaald, de rest moet de gemeente nog overmaken.

Volgens de advocaat van het bedrijf is de afronding van de zaak een opluchting voor de eigenaar. "Zijn uithoudingsvermogen is op de proef gesteld, maar is uiteindelijk wel beloond. Eindelijk gerechtigheid." Ook Niemans Beton had in cassatie kunnen gaan voor een hogere schadevergoeding, maar ziet daarvan af. "We willen een streep zetten onder de procedure, dat is van groter belang."

Rente

De gemeente en het betonbedrijf zijn het nog niet eens over de vraag of er nog rente moet worden betaald over de 52 miljoen euro die de gemeente het bedrijf nog schuldig is. Volgens de eigenaar van het bedrijf gaat het om zo'n 200.000 euro. Hij weet nog niet zeker of hij dit bedrag ook gaat opeisen, schrijft RTV Utrecht. Burgemeester Fröhlich van Vijfheerenlanden komt morgen met een verklaring.