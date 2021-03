Rapport over politie: interne begeleiding en inclusiviteit moeten verbeterd

De politie moet de begeleiding van agenten na een schokkende gebeurtenis verbeteren, evenals de bescherming van medewerkers tegen discriminatie door collega's. Dat schrijft ombudsfunctionaris Letty Demmers in haar eerste rapport over de organisatie.

Oud-korpschef Demmers werd op 1 januari 2020 aangesteld om het sociale en veilige karakter van de politieorganisatie te verstevigen. Vorig jaar heeft ze met 108 medewerkers over hun problemen binnen de politie gesproken.

In haar rapport pleit ze voor het binnenlaten van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, lhbt'ers en hoger opgeleiden. Ze stelt vast dat het al jaren lastig blijkt om het korps diverser te maken, maar dat het hoogstnoodzakelijk is voor de aansluiting bij de samenleving. Nu wordt er alleen over diversiteit gesproken na incidenten die het nieuws halen, aldus Demmers. Structurele aandacht voor een andere samenstelling van het korps en voor interne discriminatie ontbreekt: "De pijn in de organisatie blijft veelal onbesproken. Elkaar aanspreken is kennelijk lastig."

Ptss beter aanpakken, minder loketten

Verder staat Demmers stil bij de omgang met agenten die een posttraumatische stress-stoornis hebben opgelopen in hun werk. Ze hebben meer ondersteuning nodig, terwijl het accent nu te veel ligt op de financiële afhandeling, schrijft ze. Ook moet er meer aan preventie worden gedaan.

De ombudsvrouw zet een vraagteken bij de veelheid van loketten voor collega's die in de knel zitten, waardoor voor agenten niet meer duidelijk is waar ze terechtkunnen. Ook worden zo nooit dwarsverbanden gelegd om zicht te krijgen op terugkerende problemen, aldus Demmers.

Korpschef Van Essen laat weten blij te zijn met de adviezen van de ombudsfunctionaris: "Ze helpen mij om veranderingen te bewerkstelligen die nodig zijn om de gewenste interne veiligheid te vergroten."