Zandstorm raast over noorden van China, vliegtuigen aan de grond

Het zand dat over de stad wordt geblazen, is afkomstig van de woestijnen in het westen van het land en bereikt zelfs het noorden van Japan. Grootschalige beplantingsprojecten in de woestijnregio's hebben tot gevolg gehad dat de jaarlijks terugkerende zandstormen doorgaans minder hevig zijn dan vroeger.

Maar dit jaar ondervinden twaalf provincies hinder van de zandstorm. De luchtkwaliteit in de Chinese steden is doorgaans al slecht, met regelmatig terugkerende smog als gevolg van de alom tegenwoordige zware industrie en centrales die op kolen stoken.

De Chinese Communistische Partij heeft inspanningen beloofd om de uitstoot van CO2 met een vijfde terug te brengen in de komende vijf jaar.