Stembureaus geopend, vooral voor kwetsbaren: 'Zo hoef ik niet in de rij te staan'

De Tweede Kamerverkiezingen zijn officieel begonnen. Sinds 07.30 uur vanochtend is een deel van de stembureaus open. Kiezers kunnen tot woensdagavond hun stem uitbrengen.

Vanwege het coronavirus zijn de verkiezingen verspreid over drie dagen. Het is de bedoeling dat vandaag en morgen vooral ouderen en kwetsbaren stemmen. Ook is slechts een deel van de stembureau open, zo'n 1600 van de 9200.

Hier staat een overzicht met de stembureaus die op de eerste twee dagen al open zijn.

'Belangrijk, zeker in deze tijd'

In het stembureau in het stadhuis van Assen stroomden vanochtend direct de eerste kiezers binnen. "Prettig om te zien dat er nu al zoveel mensen zijn", zegt een van hen. "Ik vind stemmen heel belangrijk, zeker in deze tijd."

De meeste vroege stemmers in Assen zijn er vanwege hun leeftijd. "Ik vind het heerlijk om het 's ochtends vroeg al te doen, zodat ik niet in de rij hoef te staan met mensen die in mijn nek hijgen."

In Sittard werd de eerste stemmer met applaus ontvangen: