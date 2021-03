Groot Spaans distributienetwerk voor drugs opgerold, leverde ook aan Nederland

De politie in Spanje heeft een drugsnetwerk opgerold dat verantwoordelijk was voor het doorsluizen van grote hoeveelheden hasj en cocaïne naar Midden-Europa en Nederland. Bij meerdere invallen in diverse provincies, waaronder Madrid en Valencia, zijn twaalf mensen opgepakt en is 600 kilogram cocaïne in beslag genomen.

Bekijk hier beelden van de politieactie: