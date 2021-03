6012 nieuwe besmettingen, stijging inmiddels bijna 20 procent

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6012 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Het aantal nieuwe positieve tests is steeds sneller aan het stijgen. Over de afgelopen week gaat het over een kleine 19 procent ten opzichte van de week daarvoor.

Daarbij moet worden opgemerkt dat ook steeds meer mensen zich laten testen, waarschijnlijk onder meer vanwege het veranderde testbeleid op basisscholen. Volgens het coronadashboard van de rijksoverheid gaat het inmiddels om gemiddeld ruim 62.000 testen per dag. Het percentage positieve testen blijft dalen. Nog maar 7,7 procent van de testen is positief.