Grappen op TikTok en praten op Clubhouse: ook zij hebben een rol deze campagne

VVD-lijsttrekker Mark Rutte die grappend kijkt of zijn veter loszit en GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver die oproept tot meer diversiteit in de Tweede Kamer. Deze video's werden samen meer dan 2 miljoen keer bekeken, maar niet op Instagram of YouTube. De kijkers zitten op TikTok.

Voor het eerst speelt die app, net als audioplatform Clubhouse, een rol in een landelijke verkiezingscampagne. TikTok kenmerkt zich door korte filmpjes waarin dansjes of andere acts centraal staan onder begeleiding van muziek; het algoritme is daarbij essentieel en bepaalt wat iemand op zijn of haar voorpagina ziet. Niet alleen de VVD en GroenLinks zijn er actief, maar ook het CDA, Forum voor Democratie en nieuwkomer JA21. Hoe pakken ze dat aan?

Op tijd fouten maken op TikTok

"Als je snapt hoe TikTok werkt, kan je er heel veel bereik mee krijgen", zegt Mark Thiessen, oud-campagnestrateeg voor de VVD. Wat de app interessant maakt is dat je er niet voor hoeft te betalen om veel mensen te bereiken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook. "En het is een doelgroep die je anders niet treft."

Maar, benadrukt hij nadrukkelijk, de strategie van hoe je het platform gebruikt is nog belangrijker dan wat je plaatst. "Als je iets met TikTok wil, had je dat eigenlijk afgelopen najaar al moeten opzetten. Dan kun je er rustig mee spelen en fouten maken. Want die maak je nou eenmaal."