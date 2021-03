Negen arrestaties in Eindhoven voor illegaal gokken

De politie heeft gisteravond in een woning in Eindhoven acht mannen en een vrouw opgepakt voor illegaal gokken. Er is ook een grote hoeveelheid geld in beslag genomen.

Een tip leidde de politie naar de woning waar werd gegokt. Toen agenten de woning binnenvielen vonden ze meerdere pokertafels waaraan werd gespeeld. Alle negen aanwezigen zijn aangehouden. Ook is een groot geldbedrag in beslag genomen, meldt Omroep Brabant.

De verdachten zijn 20 tot 48 jaar. Ze zitten nog vast en worden zondag gehoord. De politie kon niet zeggen hoeveel geld er precies is gevonden.

Eind februari was er ook al een inval in een voormalige horecagelegenheid in Eindhoven. De politie hield toen 16 mannen aan voor illegaal gokken.