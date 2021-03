Patrick houdt de straten van Vreewijk schoon en wordt verrast met een feest

In de Rotterdamse wijk Vreewijk rijdt Patrick van Dijk bijna dagelijks door de straten om afval te prikken. Om hem te bedanken en om zijn verjaardag te vieren hadden buurtbewoners gisteren een feest voorbereid.

Met een prikstok en aan zijn rolstoel een vuilniszak gaat Patrick met zijn vader Herman op pad om het afval in de buurt op te ruimen. "Patrick vindt het heel leuk om buiten te zijn en hij wil dan ook graag iets doen", vertelt zijn vader aan Rijnmond. "Op een gegeven moment zag hij heel veel vuil liggen, dus wilde hij dat gaan opruimen. Dat doet hij nu al ruim tien jaar."

Volgens Herman zien buurtbewoners Patrick altijd graag. "Buurtbewoners vinden het geweldig wat hij doet. Hij is ook heel sociaal, dus hij gaat bij iedereen even praten." Dat komt vooral neer op buurten, want door zijn verstandelijke beperking heeft Patrick moeite om een gesprek te voeren.

Robin van Persie

Gisteren vierde Patrick zijn verjaardag en hadden buurtbewoners hem verrast. In het geheim was achter zijn huis een feest voorbereid. Nadat Patrick zijn rondje in de buurt had gemaakt, werd hij op het veld met gezang ontvangen.

"Hij ruimt voor iedereen de boel op, dus ik ben de deuren langsgegaan", vertelt initiatiefneemster Hennie van Schaijk. "Ik kreeg zoveel leuke reacties en iedereen wilde iets doen voor Patrick. Hij verdient het gewoon, want het is een schat."

Door de buren is uiteindelijk ruim 500 euro opgehaald. Voor Feyenoord-fan Patrick sprak oud-speler Robin van Persie speciaal een videoboodschap in en beloofde hem mee te nemen naar de fanshop van de Rotterdamse club zodra het weer kan.