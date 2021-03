Haagse plannen: bureaucratiestop, geld voor verpleging en gratis relatietherapie

Over een tijdje, in de nieuwe kabinetsperiode, moet een beter betaalde verpleegkundige in het ziekenhuis meer tijd hebben voor een patiënt en niet te druk zijn met het invullen van formulieren. Iemand die veel medicijnen gebruikt, hoeft niet te vrezen voor zijn of haar eigen risico. En in het basispakket zitten mogelijk de pil en therapie om een scheiding te voorkomen.

In grote lijnen is dit het beeld van de toekomstige gezondheidszorg in Nederland, als je op de verkiezingsprogramma's afgaat. Alle zittende politieke partijen in de Tweede Kamer willen vooral dat de zorg beter wordt en betaalbaar blijft.

Afvinklijstjes

Een manier om dat te regelen is het schrappen van overbodige regels, zeggen de meeste partijen in koor. De VVD en de Partij voor de Dieren spreken bijvoorbeeld over "doorgeschoten bureaucratie", het CDA over "minder onzinnige regels". Deze partij hekelt, net als Forum voor Democratie en de SGP "afvinklijstjes" en de "afvinkcultuur". Maar concrete plannen om dat te veranderen liggen er nog niet.