Wekdienst 14/3: Zuidwesten Duitsland naar stembus • PSV-Feyenoord in Eredivisie

Wat kun je vandaag verwachten?

Het zuidwesten van Duitsland gaat naar de stembureaus voor de deelstaatverkiezingen. Verwacht wordt dat niet de regionale maar de nationale politiek en het coronabeleid de stembusgang in deelstaten Rijnland-Palts en Baden-Württemberg gaan domineren. Hiermee kunnen deze verkiezingen een voorproefje zijn voor de Bondsdagverkiezingen over een half jaar.

Op tientallen plekken in Nederland wordt vanaf 14.00 uur het Klimaatalarm georganiseerd, een demonstratie voor een ambitieuzer milieu- en klimaatbeleid. In Den Haag en Amsterdam zijn demonstraties gepland tegen het coronabeleid van de regering.

PSV speelt in Eindhoven de topper in de eredivisie tegen Feyenoord, om 14.30 uur. Alle wedstrijden in de Eredivisie zijn te volgen via het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Klassementsleider Primoz Roglic maakt zich op voor de slotetappe van de meerdaagse wielerwedstrijd Parijs-Nice. De etappe is vanaf 14.55 uur live te zien op NPO1, NOS.nl en via de NOS-app.

Wat heb je gemist?

De Europese Unie heeft fouten gemaakt bij het bestellen van coronavaccins. Dat erkent vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie in de Duitse krant Der Tagespiegel. In de huidige situatie moet je ervoor zorgen dat heel Europa vaccins krijgt, zegt de PvdA'er.

De Commissie kreeg eerder veel kritiek over de gezamenlijke inkoop van vaccins. Er zouden in eerste instantie te weinig vaccins zijn besteld en ook klagen sommige regeringsleiders over de volgens hen oneerlijke verdeling over de EU-landen.

Timmermans zegt in de krant dat hij na afloop van de coronacrisis de balans wil opmaken van de fouten. "Dan kunnen we zien wat we verkeerd en wat we goed hebben gedaan."