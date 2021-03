Kritiek op politieoptreden tijdens Londense wake voor Sarah Everard

De Britse minister Patel van Binnenlandse Zaken noemt het optreden van de politie zorgelijk en heeft opheldering geëist van de korpsleiding. "Sommige beelden die op internet circuleren van de wake in Clapham, zijn verontrustend. Ik heb de Metropolitan Police om een volledig rapport gevraagd over wat er is gebeurd", schrijft ze op Twitter.

Ook de Londense burgemeester Sadiq Khan heeft gereageerd op de politie-aanpak. Hij noemt de beelden onacceptabel. De politie heeft de verantwoordelijkheid om de Covid-maatregelen te handhaven, maar op beelden die ik heb gezien wordt duidelijk dat de reactie op momenten ongepast en onevenredig was", schreef Khan op Twitter.

Ook parlementsleden hebben geschokt gereageerd op het politie-optreden. Zij zeggen dat de politie de demonstranten te hard aanpakte.

Sarah Everard werd begin deze maand ontvoerd en vermoord. Haar dood heeft in Groot-Brittannië geleid tot een debat over de veiligheid van vrouwen. De hoofdverdachte is een 48-jarige politieman die onder meer de ambtswoning van de Britse premier beveiligde. Er is niets bekend over het motief.