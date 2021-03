Detectiepoortjes moeten Zaandam veilig maken

De politie in Zaandam gaat mobiele detectiepoortjes inzetten in de stad. Bij de stations, in het centrum en in de wijk Poelenburg verzoeken agenten voorbijgangers om door de poortjes te lopen.

Daarbij wordt vooral gekeken of mensen wapens bij zich hebben, meldt NH Nieuws.

De gemeente maakt zich al langer zorgen over het wapenbezit, vooral onder jongeren. Al sinds 2018 geldt een speciale verordening: de politie mag elke voorbijganger preventief fouilleren in bepaalde wijken. Toch waren er begin vorig jaar binnen vijf dagen vier ernstige incidenten, waarbij jongeren elkaar met messen te lijf gingen. Toen de politie een 16-jarig slachtoffer van een van die steekpartijen oppakte, had hij een mes bij zich met een lemmet van 70 centimeter.

Sinds 26 oktober vorig jaar geldt ook een messenverbod in de gemeente.

Beperkt fysiek contact

Sinds de invoering van de coronamaatregelen heeft de politie niet meer preventief gefouilleerd. Maar met de detectiepoortjes wordt het fysieke contact beperkt en kunnen de controles weer worden opgepakt, laat de gemeente nu weten.

De gang van zaken heeft wel wat weg van die van een veiligheidscontrole op Schiphol. Voorbijgangers wordt gevraagd om hun zakken te legen en door het poortje te lopen. Als het poortje niet afgaat, is er niets aan de hand. Gaat het poortje wel af, dan gebruikt de politie een handdetector om te bekijken waar het metalen voorwerp op het lichaam zit. Daarna wordt eventueel gefouilleerd.

"We doen dit omdat het keihard nodig is. Het aantal wapens dat we vinden en het aantal incidenten met wapens is simpelweg te veel", zegt burgemeester Jan Hamming. "De politie, het Openbaar Ministerie en ik maken ons zorgen over de ontwikkeling van het wapenbezit en -gebruik."

De poortjes kunnen snel worden verplaatst. Ze worden vooralsnog alleen gebruikt op de NS-stations in Zaandam, in het centrum en de Russische Buurt die tegen een het centrum aanligt en in de woonwijk Poelenburg.