Ministerie van Financiën: deze wetten en regels overtrad de Belastingdienst

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt reageert geschokt op de inhoud van de brief. Op Twitter noemt hij het "dwingend leesvoer om het gebrek aan rechtsstatelijkheid te begrijpen". Hij benadrukt in een toelichting dat dit opnieuw bevestigt dat de wet niet alleen te hard is uitgevoerd door de Belastingdienst, zoals soms de uitleg was, maar dat de wet zelfs niet is gevolgd.

"In een rechtsstaat dient de Belastingdienst zich aan de wet te houden. Dat vraagt de dienst ook van alle burgers. Ik wil nu heel goed weten hoeveel schade dit voor burgers en bedrijven heeft opgeleverd", zegt Omtzigt. "Een aantal mensen heeft dit de hele huurtoeslag gekost. Die zijn duizenden euro's per jaar misgelopen doordat de interpretatie van de wet door de Belastingdienst niet was hoe die moest zijn volgens de hoogste rechter."

Hij hekelt ook hoe lang het heeft geduurd voordat deze informatie de Kamer heeft bereikt. "We hadden deze brief weken geleden al verwacht, nog voor het verkiezingsreces. Nu is het een onhandig moment, want we kunnen het er nu niet over hebben met de regering."

Uit de brief blijkt ook dat de informatie nog niet compleet is. Ook dat laakt Omtzigt nadrukkelijk. "Ik vraag al jaren om een overzicht en deze brief geeft nu geen uitputtende lijst." Die lijst wil hij zo snel mogelijk. Ook wil hij dat zo snel mogelijk duidelijk wordt hoe lang het kabinet hier al van wist.