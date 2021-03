Politie sluit illegale hondenfokkerij in Hoogeveen

De politie heeft in Hoogeveen een illegale hondenfokkerij gesloten. De twee betrokkenen, een 32-jarige man en een 30-jarige vrouw, zijn deze week door de politie gehoord. Zij zouden ruim vijf jaar lang puppy's hebben gefokt en verhandeld zonder de benodigde papieren. Daarmee verdienden zij naar schatting van de politie ruim 90.000 euro.

De twee waren al anderhalf jaar in beeld. In augustus 2019 nam de politie een kijkje na een tip bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Agenten gingen toen samen met de NVWA en een dierenarts bij de fokkers op bezoek en zagen daar een aantal honden en puppy's van verschillende rassen. De dieren waren in goede gezondheid. Maar de ruimte waar de honden verbleven, voldeed niet aan de regels.

"We zijn toen een onderzoek gestart. Zo zijn de financiën doorgelicht en is het verdienmodel onderzocht", zegt Henk Bosker van de dierenpolitie bij RTV Drenthe. Omdat dit soort financiële onderzoeken vaak lang duren en de coronapandemie er tussendoor kwam, heeft de politie de verdachten pas deze week opgeroepen voor verhoor.

Verhandeld voor woekerprijzen

Over het verdienmodel van de twee fokkers in Hoogeveen wil de dierenpolitie nu niets zeggen. Het illegaal geld verdienen aan hondenfokken, krijgt wel steeds meer aandacht. "Wij zijn zo'n tien jaar geleden begonnen, toen ging het echt over het welzijn van de dieren", zegt Joop de Schepper, landelijk portefeuillehouder van de dierenpolitie. "We kijken natuurlijk nog steeds naar het welzijn, maar richten ons ook steeds meer op de criminaliteit er omheen. Er worden mensen opgelicht, er is sprake van valsheid in geschrifte en honden worden voor woekerprijzen verhandeld."

Niet zonder gevaar

Een hondenfokker die volgens de regels werkt, mag een beperkt aantal nesten per jaar fokken en is verplicht om de puppy's langere tijd bij de moeder te houden. Mensen die snel geld willen verdienen, fokken meer nesten dan verantwoord en halen de jonge dieren vaak te snel weg. Dit kan leiden tot agressiviteit, zegt De Schepper. "Zo'n hond komt misschien wel in een gezin met kinderen of in een woonwijk."

Het onderzoek naar de twee verdachten uit de gemeente Hoogeveen is bijna afgerond. Binnenkort beslist het Openbaar Ministerie of ze worden vervolgd.