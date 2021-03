Wekdienst 13/3: Debat van het Zuiden • Voetbal in de eredivisie

We beginnen met het weer. In de ochtenduren trekken pittige buien oostwaarts over ons land, waarbij hagel, onweer en zware windstoten mogelijk zijn. Ook later vallen dit soort pittige buien, maar tussendoor is ook de zon te zien. Met name langs de noordkust en op de Wadden waait het stevig, mogelijk dat het daar enige tijd tot stormkracht komt. De maxima liggen rond de 8 graden. In de avond wordt het rustiger.