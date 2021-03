Franse Oscars in teken van protest tegen sluiting van cultuursector

Anderen gebruikten het podium om de regering te confronteren met het besluit om bioscopen gesloten te houden, ook al zijn de meeste andere bedrijven heropend.

Filmproducent Stephane Demoustier uitte zijn frustratie tijdens zijn overwinningspeech voor beste scenario voor de film La Fille au bracelet. "Mijn kinderen kunnen naar de Zara gaan, maar niet naar de bioscoop. Het is onbegrijpelijk", zei hij.

De 46ste editie van de Césars werd gehouden in de concertzaal Olympia in Parijs. Vanwege corona mochten alleen genomineerden in zaal zitten. De film "Adieu les cons" van regisseur Albert Dupontel kreeg de César voor beste film.