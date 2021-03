Kinderbijslag in de VS: 'Gevoel dat ik er niet meer alleen voor sta'

De eerste maanden nadat ze was ontslagen waren volgens haar ontzettend moeilijk. Ze betaalde de rekeningen van het spaargeld, dat eigenlijk bestemd was voor haar pensioen. Toen dat geld op raakte, moest haar gezin rondkomen van een werkloosheidsuitkering. "Vanaf dat moment stond ik in overlevingsmodus," zegt Miller. "Ik voelde me een slechte moeder, ook al was het niet mijn schuld. Ik deed wat ik kon."

Twee miljoen vrouwen werkeloos

Miller is niet alleen. Meer dan twee miljoen Amerikaanse vrouwen raakten door de pandemie hun baan kwijt, vaak gedwongen door de keuze tussen hun werk en de zorg voor hun kinderen.

Op donderdag tekende president Biden een nieuwe corona-noodwet. Een stimuleringspakket van 1,9 biljoen dollar, dat een uitweg biedt voor mensen als Miller. Het creëert een stelsel van sociale zekerheid waaronder een maandelijkse kinderbijslag.

Miller zal, net als miljoenen andere Amerikaanse ouders, nu maandelijkse cheques ontvangen. Deze wetgeving zal, volgens berekeningen van Colombia University, kinderarmoede in de Verenigde Staten halveren.

"Het geeft me het gevoel dat ik er niet meer helemaal alleen voor sta", zegt Miller. "Velen van ons hebben gewoon een steuntje in de rug nodig. Help me overeind en dan kan ik het zelf."