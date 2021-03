Minneapolis schikt voor 27 miljoen dollar met familie George Floyd

De nabestaanden van de bij een arrestatie omgekomen George Floyd krijgen 27 miljoen dollar van de Amerikaanse stad Minneapolis. De gemeenteraad van de stad is daarmee akkoord gegaan. De dood van Floyd leidde vorig jaar wereldwijd tot protesten tegen racisme en politiegeweld.

Nabestaanden hadden de gemeente afgelopen zomer in een civiele zaak voor de rechter gedaagd en beschuldigden het stadsbestuur van "opzettelijke onverschilligheid". De gemeente zou agenten niet goed hebben opgeleid en te weinig hebben gedaan tegen politiegeweld.

De 46-jarige Floyd kwam vorig jaar mei om het leven tijdens zijn aanhouding. Een agent, de 44-jarige Derek Chauvin, drukte zo'n negen minuten zijn knie in de nek van Floyd, die tevergeefs aangaf dat hij niet meer kon ademen. Hij was aangehouden na een melding dat hij met een vervalst bankbiljet had betaald.

Krachtige boodschap

Volgens de advocaat van de familie is het de grootste schikking ooit in een burgerrechtenzaak, en geeft die "een krachtige boodschap af dat zwarte levens ertoe doen en dat politiegeweld tegen mensen van kleur moet eindigen".

In een verklaring zegt Floyds zus Bridgett dat zij en de familie "tevreden zijn dat dit gedeelte van onze tragische reis voor gerechtigheid voor George nu is geregeld". "Onze harten zijn gebroken, maar we zijn gerustgesteld om te weten dat George zelfs in de dood de wereld heeft laten zien hoe je moet leven."

Moord en doodslag

Eerder deze week begon het proces tegen agent Chauvin. Hij wordt verdacht van moord en doodslag. Chauvin zegt dat hij onschuldig is en dat hij heeft gehandeld volgens de richtlijnen. Ook drie andere betrokken agenten moeten later dit jaar voor de rechtbank verschijnen. Vanwege de rechtszaak is het gebied rondom de rechtbank in Minneapolis veranderd in een vesting.