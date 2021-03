Boosheid, corona of onverschilligheid: waarom sommige kiezers niet stemmen

"De politici slaan wat mij betreft de plank volledig mis. Als je kijkt naar de cijfers, de coronamaatregelen, de financiële compensatie. Ik heb mijn vrouw uit mijn bedrijf moeten ontslaan, om 1050 euro steun per maand te ontvangen, terwijl ik elk jaar een ton belasting betaal."

Voor Voorbij is het geen kwestie van desinteresse. Hij was lange tijd betrokken bij de VVD en hun jongerenvereniging (JOVD). "Ik ben helemaal niet links of rechts. Maar ik ben afgehaakt du moment dat Rutte het stokje overnam. Ik ben nog steeds heel geïnteresseerd in de politiek, maar dit kan gewoon niet."

Niet stemmen uit protest

Als oud-journalist Cees Stolk uit het Groningse Nieuwolda niet stemt, is dat uit protest. Zijn woonomgeving staat vol met windmolens en er zijn plannen om nog ruim 500 windmolens erbij te bouwen in Groningen. "Dat daarover niet gecommuniceerd wordt, schoot mij in het verkeerde keelgat", zegt Stolk.

"Ik snap echt wel dat niet al mijn wensen in vervulling kunnen gaan. Maar, als je niet wordt gehoord en niet op waarde wordt geschat, wat heeft het dan voor zin om te stemmen?"