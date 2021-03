Partijen op voorhand uitsluiten, hoe (on)democratisch is dat?

"Nee. Nog steeds niet", antwoordde Mark Rutte op 12 februari kortaf op de vraag of hij met de PVV in een regering wil. Gisteren herhaalde de VVD-leider dat standpunt nog eens en ook Forum voor Democratie is straks niet welkom bij de coalitiebesprekingen. Maar is het eigenlijk wel goed om partijen al voor de verkiezingen op voorhand uit te sluiten? En wat vinden de PVV-kiezers daarvan?

Politicoloog André Krouwel (Vrije Universiteit in Amsterdam) is duidelijk. Partijen uitsluiten is helemaal niet ondemocratisch, vindt hij. "Het is juist nobel als een politicus laat weten: als je voor mij stemt moet je weten dat ik dat niet ga doen. Ofwel: als je Forum aan de macht wil, moet je daar maar op stemmen. Niet op ons. Dat is toch heel eerlijk?"

Daar denken deze PVV-stemmer en PVV-fractievoorzitter uit Oude-Pekela, waar de partij vier jaar geleden de grootste werd, heel anders over: