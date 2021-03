Markerwaarddijk morgenochtend dicht wegens onderzoek naar dodelijk ongeluk

De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is morgenochtend twee uur lang afgesloten vanwege een politieonderzoek.

Het gaat volgens Omroep Flevoland om een onderzoek in verband met een ongeluk dat op 16 januari plaatsvond. Daarbij kwam een vrouw van 43 uit Lelystad om het leven.

Het slachtoffer was de bijrijder in een auto die frontaal botste op een andere auto die aan het inhalen was. De bestuurder van die andere wagen, een 33-jarige man uit Drechterland, bleef ongedeerd. De bestuurder van de auto van het slachtoffer raakte lichtgewond.

De dijk is tussen 06.00 en 08.00 uur dicht voor verkeer. Reizigers tussen Lelystad en Enkhuizen en omgekeerd moeten een flinke omweg maken, via de A6, de A10 en de A7.