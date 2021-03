Veel meer slimme verkeerslichten voor ambulances

Er komen veel meer 'slimme' verkeerslichten. Als ambulances met zwaailicht en sirene dan een kruising naderen, springt het licht op groen, zodat ze veilig kunnen doorrijden.

Er zijn nu zo'n 800 van die lichten en demissionair minister Van Nieuwenhuizen wil dat er de komende jaren zeker 1000 bij komen.

De apparatuur in de ambulance geeft informatie aan de verkeerslichten over de locatie, bestemming en rijrichting van de ziekenwagen. Andere weggebruikers krijgen een waarschuwing via een app of via hun navigatiesysteem, zodat ze tijdig de weg vrij kunnen maken.

Van Nieuwenhuizen vindt dit een goed voorbeeld van techniek die het verkeer veiliger en duurzamer maakt. Ze hoopt dat met meer slimme verkeerslichten het aantal ongelukken met ambulances fors afneemt of misschien wel helemaal kunnen worden voorkomen,.