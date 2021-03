Bestuursvoorzitters bedrijven positief over economie en willen groen herstel

Topmannen en -vrouwen van grote bedrijven zijn nu veel optimistischer dan een jaar geleden. Een overgrote meerderheid ziet economische groei, zowel algemeen als bij het eigen bedrijf. Die groei zal plaatsvinden met meer aandacht voor het welzijn van medewerkers dan vóór corona.

Het staat in het jaarlijks onderzoek dat bedrijfs-adviesbureau PWC houdt onder bestuursvoorzitters. Dit jaar zijn dat er 5000 wereldwijd, waarvan 141 in Nederland. "Bestuursvoorzitters zijn weer plannen aan het maken. De brexit viel mee, de Amerikaanse verkiezingen zijn rustiger verlopen dan gevreesd - althans, dat was het beeld begin dit jaar. En de vaccins zijn er", zegt Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom bij PWC. "Vergelijk dat met begin vorig jaar, met naast de coronacrisis de handelsoorlog, grote onzekerheid over de brexit en over het Amerikaanse presidentschap."

De bestuursvoorzitters die de vragenlijst van PWC invulden, vormen een divers gezelschap. Onder meer beursgenoteerde bedrijven en familiebedrijven, uit alle delen van de wereld. Het zijn voornamelijk grote ondernemingen, met minimaal 50 medewerkers.

In de bestuurskamers heerst de overtuiging dat economische schade door corona op lange termijn beperkt zal zijn, zegt Velthuijsen. Dat komt omdat de corona-crisis in beginsel een medische crisis is. "In de eerste golf werd de hele economie stil gelegd. Nu zijn dat meer geïsoleerde delen van de economie. En veel daarvan zullen straks de hardste groeiers zijn, bijvoorbeeld de horeca en de reisbranche."

Soft skills

Corona heeft de aandacht van bestuursvoorzitters verlegd, blijkt volgens Velthuijsen uit het onderzoek. Vóór de pandemie waren er vooral zorgen over hoe er voldoende geschoold personeel binnen gehaald kon worden. "Door corona zijn bedrijven er achter gekomen dat medewerkers kwetsbaar zijn, dat hun weerbaarheid op de proef wordt gesteld, dat mensen behoefte hebben aan creativiteit en verbondenheid."

De nieuwe aandacht voor personeelswelzijn komt onder meer voort uit interne onderzoeken bij de ondervraagde bestuursvoorzitters. Medewerkers werd gevraagd: 'hoe gaat het met je en wat heb je nodig?'. Velthuijsen: "Bij de eerste lockdown ging het om bureaustoelen en extra beeldschermen voor thuiswerken. Maar nu komen de emotionele reacties. Mensen hebben geen energie meer, raken overspannen, het ziekteverzuim neemt toe. Dat is echt een wijd verschijnsel, bestuursvoorzitters spreken elkaar daar over, hoe je soft skills kunt inzetten. Bijvoorbeeld life-style-coaches en het beschikbaar stellen van nannies."

Groen herstel

Het naderende economisch herstel moet groen zijn, vindt een meerderheid van de bestuursvoorzitters. "Bedrijven zijn bereid om in te zetten op bestrijden van klimaatverandering, maar verlangen nadrukkelijk van de overheid dat die schaalvergroting mogelijk maakt," zegt Velthuijsen. Hij noemt als voorbeeld elektrisch rijden. Autofabrikanten kijken naar de beschikbaarheid van laadpalen. Fabrikanten van laadpalen kijken naar hoeveel elektrische auto's er zullen zijn. "Bestuursvoorzitters willen dat de overheid het voortouw neemt . Dat speelt ook bij bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van waterstof."