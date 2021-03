Terroristen aanslagen Brussel pleegden in 2014 'testmoord' op bejaarde

De krant probeert in een reeks onderzoeksverhalen, genaamd 'De 22 maart files', de totstandkoming, uitvoering en nasleep van de aanslagen op de metro en het vliegveld van Brussel te reconstrueren. Vrijdag verschijnt het eerste deel van de serie. Het nieuws over de moord op Vanderperren is nu al naar buiten gebracht.

Een van de overlevende aanslagplegers heeft in 2016 verklaard dat Khalid El Bakraoui de moord aan hem heeft bekend. "Hij vertelde me dat hij en Ibrahim iemand op straat hadden doodgeschoten. Een willekeurig gekozen iemand. Ik vroeg hem wat er verder was gebeurd. Hij zei dat de politie het lichaam had geborgen en dat dat het was. Hij glimlachte toen hij me dit vertelde."

In een later verhoor verklaarde hij dat de broers "wilden testen hoe het was om iemand te vermoorden".