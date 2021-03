'Sleutelpersoon' aangehouden in verspreiding kinderporno op darkweb

Een 37-jarige man uit Tilburg is opgepakt op verdenking van het bezit en verspreiden van kinderporno en deelname aan een criminele organisatie.

Het Openbaar Ministerie noemt de man een sleutelfiguur in de verspreiding van strafbaar materiaal op het darkweb. Dat is een afgesloten deel van het internet waar gebruikers via besloten netwerken veelal criminele- en illegale informatie uitwisselen.

Bijnamen

De man zou kinderporno hebben verspreid via verschillende fora en chatrooms op het darkweb. Als moderator en administrator van besloten groepen maakte hij het voor anderen mogelijk om hun kinderpornografische materiaal te delen. Ook adviseerde hij gebruikers waar ze kinderporno konden vinden en hoe ze dit veilig konden delen en downloaden.

De verdachte gebruikte volgens het OM verschillende bijnamen om zijn identiteit af te schermen en sprak met andere gebruikers over het misbruiken van minderjarige meisjes.