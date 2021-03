ECB zet de geldkraan tijdelijk verder open

De Europese Centrale Bank zal de komende drie maanden "aanzienlijk" meer staats- en bedrijfsobligaties opkopen in vergelijking met eerder dit jaar. Dat heeft president Lagarde bekendgemaakt na de zeswekelijkse vergadering van het ECB-bestuur.

Het totale aankoopbedrag van 1850 miljard euro wordt niet verhoogd, maar de ECB wil wel flexibeler omgaan met de bedragen die per maand in de economie worden gepompt. De afgelopen maanden had de ECB juist minder dan gemiddeld uitgegeven. Er werd gespeculeerd dat de ECB op de rem was gaan staan uit angst dat de inflatie te hard zou stijgen, maar Lagarde maakt zich niet druk om een hogere inflatie, bleek vandaag.

Te hoge inflatie bestrijden of te hoge rente?

"De inflatie is scherp gestegen", bevestigt Lagarde. Maar dat had tijdelijke oorzaken, zoals een hogere btw in Duitsland en hogere energieprijzen. En al verwacht de ECB dat de inflatie verder zal toenemen, de centrale bank ziet dat niet als een probleem. "De inflatie kan zeker aan het einde van dit jaar best de 2 procent raken, maar daar kijken we doorheen."

Voor 2023 gaat de ECB nog altijd uit van een inflatie van 1,4 procent. "Dat is natuurlijk ver weg van ons doel van een inflatie van nabij maar onder de 2 procent."