Wit-Rusland moet inzending Eurovisie Songfestival aanpassen

Onrust

Sinds augustus is het onrustig in Wit-Rusland. President Loekasjenko won toen de verkiezingen, maar volgens de oppositie en het Westen werd daarbij op grote schaal gefraudeerd. Het regime ontkent dat sprake was van fraude en trad hard op tegen de oppositie. Tienduizenden demonstranten zijn gearresteerd. De VN waarschuwde onlangs voor een mensenrechtencrisis in het land.

De Zweedse Europarlementariër Karin Karlsbro riep al op om Wit-Rusland uit te sluiten van het Eurovisie Songfestival, medio mei in Rotterdam. Wit-Rusland had namelijk al een kandidaat aangedragen voor het festival. De De band VAL werd vorig jaar genomineerd, maar vervolgens uitgesloten omdat ze meededen aan de protesten. "De staatszender is een megafoon voor de dictatuur, voor Loekasjenko zelf", zei ze tegen Reuters. Ook de Wit-Russische oppositieleider Tichanovskaja roept op om Wit-Rusland niet te laten meedoen.